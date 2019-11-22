Новая встреча Зеленского и Трампа: советник президента озвучил сроки

Украина и США готовят официальный визит президента Украины, и даже Трамп намекал на скорую встречу

/ Фото: AFP

После того, как президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, внештатный советник президента Украины Игорь Новиков отметил, что визит в Вашингтон может состояться в конце года или в начале следующего.

Об этом он сказал в интервью theБабель.

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По его словам, вопрос визита президента Украины подвис в воздухе из-за политического скандала в США, связанного с импичментом.

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"Сложно переоценить важность встречи в Овальном кабинете (в Белом доме. – Ред.). Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени, поэтому визит пока висит в воздухе, но я уверен, что он состоится. Мне кажется, есть два возможных варианта — конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе (по импичменту. – Ред.)", – сказал Новиков.

Как сообщали новости "Сегодня", первая встреча Зеленского и Трампа состоялась 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер даже пригласил американского коллегу посетить Украину, чтобы он сам увидел, что "у нас действительно европейская и демократическая страна". На это Трамп коротко ответил: "Я постараюсь" и поблагодарил Зеленского за приглашение, добавив, что у Украины есть "огромный потенциал". Однако отметим, что их встреча в Нью-Йорке не была официальным визитом Зеленского в США и ожидаются их повторные переговоры. Читайте все подробности визита Зеленского в США и встречи с Трампом.

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