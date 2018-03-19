Новое дело Савченко: Луценко заявил, что нардеп планировала теракт

Как бы запутанно не выглядела эта история, от превращения в фарс ее спасут только доказательства

Новое дело Савченко. Теперь в Украине. Дело громкое. А могло быть еще громче, если верить генпрокурору.

Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что народный депутат, герой Украины Надежда Савченко планировала теракт – разрушить купол парламента из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, – добивать из автоматов. Генпрокурор пообещал неопровержимые доказательства.

Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко.

Которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения.

Архитектор Владимир Заболотный любил необарокко, но работал в духе советского конструктивизма. Партийные установки, КАК надо строить и тайные увлечения автора в 1939 году явили граду и миру здание Верховного Совета Украины. За проект Заболотный получил Сталинскую премию. Сто тысяч рублей.

Простояв 70 лет, в 2012-м здание, как раз по диаметру, дало трещину. Из-за оползней на Печерских холмах, а не ошибки архитектора. С тех пор над депутатскими головами висит прямая угроза: 4-х тонная люстра, тонн 15-ть металлоконструкций и пара тонн стекла уже самого купола. Если капитальный ремонт не делать, то рухнет само. Но генпрокурор Луценко уверен: нардеп Савченко ждать не будет.

Вообще генпрокурор пришел в Раду за разрешением на арест депутата Бакулина. Бывший глава правления "Нафтогаза", а теперь член Оппоблока Евгений Бакулин подозревается в хищениях восьмисот миллионов гривен. На бюджетные деньги он, как сказано с трибуны, закупал буровые вышки по завышенной вдвое цене. Сам Бакулин в парламенте не появлялся уже полтора года. Вроде он на лечении. И вроде его даже видели в институте Склифосовского в Москве. За снятие неприкосновенности и арест отсутствующего в зале и стране депутата коллеги проголосовали легко.

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Сценарий боевика генпрокурор озвучил только после вопроса из зала: вот Владимир Рубан задержан, а Надежда Савченко нет – почему? Главу Офицерского корпуса на прошлой неделе обвинили в подготовке госпереворота. Бывшую летчицу записали ему в соучастницы. Пока генпрокурор с трибуны пугал зал апокалипсисом, сама нарушительница депутатского спокойствия по делу Рубана давала показания в СБУ. Допрос затянулся и коллеги успели изгнать ее из комитета по Нацбезопасности и обороне, а Юрий Луценко направил в регламентный комитет представление на снятие с избранницы депутатской неприкосновенности. Савченко с допроса вышла и с такими решениями не согласилась.

Надежда вернулась в зал, когда из него ушел прокурор. Неприкосновенность с Савченко если и снимут, то только в конце следующей пленарной недели. Все вспомнили о процедуре- а это минимум 5 дней. Но известны случаи, когда очень надо было что-то протянуть через парламент, то процедура сжималась с 5 дней до трех часов.

Надежда Савченко попала в плен летом 2014. В марте 16-го Осуждена Донецким городским судом Ростовской области за причастность к "убийству российских журналистов под Луганском и приговорена к 22 годам лишения свободы.

В кампании за освобождение Савченко кто только не участвовал. "Батькивщина" и вовсе сделала ее первым номером в списке. И на выборах осенью 15-го благополучно прошла в Раду. Так заключенная в России Савченко стала народным депутатом Украины. В конце концов Путина додавили и в мае 16-го он подписал указ о помиловании в обмен на помилование Киевом двух российских офицеров разведки.

В приступе общественного ликования и почестей, оказанных пленной летчице, говорить о том, что с ней могли поработать российские спецслужбы, как-то было неловко. Также как и том, что сомнительные связи политик может найти и в Украине. Без всякой вербовки.

"К ней приходили люди, приходили оперативники, она об этом говорила. Но она всегда отвечала, что она с ними разговаривает, но она не принимает никаких их условий. В российской системе так принято, что каждого заключенного надо обрабатывать либо силами актива, то есть самими заключенными, либо непосредственно оперативными работниками. Но честно говоря, я не видел в ее поведении того, что могло бы насторожить в тот момент", – говорит Николай Полозов адвокат Савченко.

"Это достаточно подогреть, не надо вербовать. Достаточно вбросить в выгодную среду, а парламент это идеальная среда, и дать немножко финансов. А желающих вложиться в перспективного сумасшедшего политика у нас, к сожалению, много", – считает Александр Кочетков, политолог.

Юлия Тимошенко от громкой обузы своей фракции избавилась тихо еще в декабре 16-го. В разгар скандала с посещением Савченко оккупированных территорий и ее тайных переговоров в Минске с Захарченко и Плотницким. Тогда нардеп отделалась одной беседой в СБУ. И скандал замяли. Почему сейчас ею опять занялись? Поскольку ГПУ ограничилась только заявлением без доказательств, стали популярны версии.

"Думаю, что проблема в том, чтобы нейтрализовать, по моему определению, полувооруженную уличную оппозицию. Все это началось с Саакашвили, нужно как-то навести порядок, чтоб была какая-то упорядоченность накануне выборов, а вот эти люди постоянно своей буйностью действовали непрогнозируемо для власти. Думаю, что вот этот случай с Савченко – героиня, плен, АТО, Майдан – вот он должен послужить всем остальным примером, что неприкасаемых нет", – говорит Вадим Карасев, политолог.

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Палаточный городок под парламентом зачистили две недели назад. Потом задержали Владимира Рубана, перевозившего в мебели целый арсенал. Теперь подозревают Савченко в намерении взорвать парламент. Но если оружие везли в палатки на Грушевского и собирались с помощью обитателей этих палаток что-то взорвать, то почему спецслужбы не закончили сериал в финальной точке? Чтоб ни у кого даже повода не возникло пошутить на эту тему.

"Полиция разогнала палаточный городок раньше, чем СБУ и главное управление разведки затеяли свою операцию. И получилось, что запущенная операция спецслужбистами утратила свою финальную цель. И дальше она покатилась как с горы. И уже как получается, так получается", - считает эксперт.

Как бы запутанно не выглядела эта история, от превращения в фарс ее спасут только доказательства, а не самые страшные политические заявления.

"Показать, кто исполнитель, кто заказчик, как это предполагалось сделать. И по-серьезному, а не в такой скажем так, полупиарной, полукомедийной форме", – убежден политолог.

"Неизбежно будет сравнение между путинскими судами и как это происходило, и судами украинскими. На мой взгляд, предъявляя настолько весомые обвинения, надо иметь абсолютно железобетонную доказательную базу , потому что в противном случае это может привести к известному фиаско", – считает адвокат нардепа.

Но одну задачу, заведомо или нет, скандал вокруг депутата Савченко выполнил. В тот день в Раде наконец-то дошло дело до кадровых вопросов. И долгожданная отставка Гонтаревой, и назначение Смолия на пост главы НБУ, и голосование за нового омбудсмена прошли без баталий – вся энергия депутатов ушла на страсти вокруг бывшей летчицы.

Чтобы больше узнать о ситуации вокруг нардепа, читайте материал "В чем обвиняют Савченко и что ей грозит: все подробности скандала".

Напомним, в декабре прошлого года внефракционный нардеп Виктория Пташник рассказала о вооруженных депутатах в Верховной Раде. Она отметила, что из-за неприкосновенности, депутатов не могут разоружить в здании парламента, так как обыскать их нельзя.

Ранее Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил о намерении запретить депутатам проносить в парламент оружие. Было инициировано письмо-обращение о том, чтобы нардепы приняли соответствующее решение.