Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – ложь: новое обращение Владимира Зеленского (видео)

Президент уже второй раз за два дня публикует обращение к нации на фоне распространения коронавирусной инфекции

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам. Соответствующее видео было опубликовано 18 марта на странице главы государства в Телеграм.

"Традиционно рассказываю о ситуации по противодействию коронавирусу. По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять – в Черновицкой области, три в Киевской и один – в Житомирской. Два из случаев, к сожалению, летальные.

Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки о нем. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 000 больных коронавирусом в Украине – ложь. Еще раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации – официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины", – отметил Зеленский.

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Это уже второе обращение президента к согражданам за два дня. Накануне, 17 марта он призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома. Кроме того, он уделил внимание вопросам возвращения граждан, которые застряли в других странах.

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Также, по словам Зеленского, несмотря на введенные ограничительные меры, страна не остановилась – в Украине продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы.

Напомним, что в настоящее время известно о 14 случаях инфицирования коронавирусом внутри страны. По данным Центра общественного здоровья Украины положительные результаты на COVID-19 были получены в Черновицкой (10), Житомирской (1) и Киевской (1) областях, а также самом Киеве (2).

При этом известно о двух летальных случаях – в Житомирской и Черновицкой областях, а один из пациентов уже вылечился.

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