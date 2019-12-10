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Новое уголовное производство против Порошенко: в ГБР раскрыли детали

10 декабря, 19:56

Экс-президента Украины заподозрили в совершении государственной измены

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

Государственное бюро расследований открыло новое уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, адвокат которого ранее прокомментировал открытые в отношении экс-главы государства расследования.

Об этом 10 декабря сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, новое производство касается подписанных в 2015 году так называемых Вторых минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе.

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"Открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании "минских соглашений", – сказала она.

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Напомним, что в ноябре Государственное бюро расследований передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения в отношении Петра Порошенко, а также проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, что предполагает и снятие депутатской неприкосновенности. Бывшего главу государства заподозрили в злоупотреблении властью и захвате государственной власти.

А на прошлой неделе в ГБР подтвердили подготовку подозрения в совершении Петром Порошенко противоправных действий при назначении на должность замглавы Службы внешней разведки в августе 2018 года Сергея Семочко.

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госизмена уголовное производство Петр Порошенко государственная измена минские соглашения ГБР

Источник: Интерфакс-Украина

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