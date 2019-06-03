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Новое условие Зеленскому: у Путина рассказали, чего ждут от Украины

3 июня, 15:15

Москва продолжает настаивать на неприемлемом для Киева варианте по Донбассу

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле снова выдвинули условие президенту Украины Владимиру Зеленскому, на этот раз для налаживания отношений между странами. Об этом говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он объяснил, что первыми шагами новой украинской власти для нормализации отношений между Украиной и РФ будут уступки Киева по Донбассу.

"Об этом говорил президент Путин. Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к Минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности. Здесь не необходимо придумывать ничего нового – все написано на бумаге", – сказал Песков.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма, говоря о процессе урегулирования конфликта на Донбассе, заявлял, что Зеленский понимает важность "нормандского формата" и Минских соглашений.

Отметим, что Москва должна задуматься над своими обязательствами относительно выполнения договоренностей по Донбассу, прежде чем требовать этого от Киева, так как она не выполняет первые пункты "Минска" – прекращение огня, вывод войск с украинской территории. Это отмечают и на Западе. Так, например, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

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Тег Россия, Зеленский, Песков, условия, минские соглашения

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Источник:

УНИАН

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