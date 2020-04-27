Новое заседание ТКГ по Донбассу ожидается в мае: озвучена дата

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом в марте и апреле проходили в режиме видеосвязи

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе ожидается 14 мая.

За несколько дней до заседаний ТКГ проводятся заседания ее нескольких рабочих подгрупп.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.

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Например, на заседании 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до православной Пасхи, который состоялся 16 апреля.

22 апреле политическая рабочая группа ТКГ рассмотрела аспекты, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом заявили представители ОБСЕ.

А обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил и средств сторон.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал сайту "Сегодня", почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными .

Алексей Резников Видео: Сегодня

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