Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотреть

Глава государства выступит перед украинцами за пять минут до Нового года

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Владимир Зеленский сегодня впервые выступит с новогодним обращением к украинцам в качестве президента Украины.

Традиционное для украинских президентов обращение начнется в накануне боя курантов в 23:55. Обращение Владимира Зеленского можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Украина24", а также на сайте "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 января 2019 года появилось видеообращение, в котором Зеленский заявил о планах идти в президенты. В то время вокруг еще шоумена только ходили слухи и догадки, будет ли он баллотироваться. В своем обращении Зеленский говорил, что у каждого украинца есть три пути и призвал определиться с выбором.

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В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что в список лидеров государств, которым направлены поздравления от Путина, не вошла Украина, он сказал: "Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация". Песков не исключил, что президент России может поздравить Зеленского с праздниками и если это произойдет, то соответствующая информация будет добавлена на сайте Кремля.

А недавно у президентской политсилы "Слуга народа" прошел предновогодний корпоратив, на котором присутствовал и сам Зеленский.

Видео: facebook.com/elena.moshenets

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