Новоизбранный Кабинет министров вскоре проведет первое заседание

Пока неизвестно, какие вопросы будут рассматриваться

/ Фото: AFP

Новоизбранный Кабинет министров Украины вскоре проведет первое заседание.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе первого заседания новой Верховной Рады глава государства попросил народных депутатов отпустить вновь избранных министров, ведь они должны работать.

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Пока неизвестно, какие вопросы будут рассматриваться.

Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения главой правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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