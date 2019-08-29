Новому нардепу не выдали удостоверение в Раде: в ЦИК назвали причину

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В Центральной избирательной комиссии объяснили конфуз с самовыдвиженцем Сергеем Рудыком, которому на торжественном заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа отказались выдавать карточку для голосования и удостоверение народного депутата.

На странице ЦИК в Facebook причиной произошедшего назвали отмену регистрации Рудыка нардепом по результатам внеочередных парламентских выборов в одномандатном избирательном округе № 198.

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"Решением Шестого апелляционного административного суда от 28 августа 2019 года, принятого соответствующим судом как судом первой инстанции, признаны противоправными действия комиссии по регистрации Рудыка народным депутатом Украины. А также отменено указанное постановление ЦИК от 23 августа 2019 года… согласно которому комиссией было решено зарегистрировать народного депутата Украины Рудыка, избранного на внеочередных выборах народных депутатов… и приостановлено действие этого постановления… в части регистрации его народным депутатом Украины, до вступления упомянутого решения в законную силу", – заявили в Центризбиркоме.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады, вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Торжественное заседание нового созыва украинского парламента является одной из главных тем дня. Остальные топ-темы представлены в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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