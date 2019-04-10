Новые анализы Порошенко: онлайн-трансляция с "Олимпийского"
Глава государства откликнулся на идею сдачи медицинских тестов уже международной организации
Сегодня президент Украины Петр Порошенко намерен снова сдать медицинские анализы, чтобы засвидетельствовать отсутствие наркотической или алкогольной зависимости.
Сегодня в Киев прибыли специалисты VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация), которые занимаются внедрением эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах. Однако они выразили готовность взять президентские анализы и дать свое заключение.
С такой инициативой выступил украинский боксер Владимир Кличко, который пригласил на стадион обоих кандидатов в президенты – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня (10 апреля) прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории (организации VADA, представители которой приехали в Киев – ред.)", – говорил Кличко.
В то же время со стороны Владимира Зеленского и его команды пока нет сообщений о том, будет ли кандидат в президенты сегодня на стадионе. В то же время стоит напомнить, как на днях в штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.
Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.
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