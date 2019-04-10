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Новые анализы Порошенко: онлайн-трансляция с "Олимпийского"

Сегодня, 16:15

Глава государства откликнулся на идею сдачи медицинских тестов уже международной организации

Фото: president.gov.ua
Новые анализы Порошенко: онлайн-трансляция с "Олимпийского" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dec/5ac/5cadec5acfc19.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dec/5ac/5cadec5acfc19.jpeg Политика Глава государства откликнулся на идею сдачи медицинских тестов уже международной организации

Сегодня президент Украины Петр Порошенко намерен снова сдать медицинские анализы, чтобы засвидетельствовать отсутствие наркотической или алкогольной зависимости.

Сегодня в Киев прибыли специалисты VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация), которые занимаются внедрением эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах. Однако они выразили готовность взять президентские анализы и дать свое заключение.

С такой инициативой выступил украинский боксер Владимир Кличко, который пригласил на стадион обоих кандидатов в президенты – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня (10 апреля) прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории (организации VADA, представители которой приехали в Киев – ред.)", – говорил Кличко.

В то же время со стороны Владимира Зеленского и его команды пока нет сообщений о том, будет ли кандидат в президенты сегодня на стадионе. В то же время стоит напомнить, как на днях в штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.


Видео: Reuters

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Тег Порошенко, Олимпийский, анализы

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