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Новые данные по крушению MH17 на Донбассе и слушания по "Северному потоку – 2": топ-темы дня

19 июня, 11:48

Совместная следственная группа JIT готова назвать виновников трагедии Boeing 777, а Дания может заблокировать российский газопровод на Балтике


Сегодня, 19 июня, в Европе озвучат результаты нескольких резонансных дел, а в Украине будут заниматься политической рутиной.

Международная следственная группа намерена обнародовать новые данные в связи с расследованием крушения Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, в частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.

Состоится утреннее пленарное заседание Верховной Рады. В повестке один вопрос – второе чтение проекта Избирательного кодекса Украины.

Под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

В Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Датское энергетическое агентство проведет общественные слушания по отчету об оценке воздействия на окружающую среду по маршруту морского газопровода "Северный поток – 2" , разрабатываемого компанией Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось об итогах дня предыдущего – быстром росте число кандидатов в депутаты и нацеленности налоговиков на владельцев недвижимости . Больше смотрите в сюжете:


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Тег Кабмин, Дания, Рада, Донбасс, Минск, Гройсман, Boeing-777 , MH17, Северный поток 2

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