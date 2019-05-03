Новые корабли и вертолеты: Порошенко рассказал о технике для пограничников

Глава государства рассказал, что пограничники внедряют современные системы контроля над границей

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Государственная пограничная служба будет усилена новой техникой – для пограничников построят 22 патрульных корабля и закупят 24 вертолета. Об этом он заявил во время поездки в Черкасскую область в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

"На днях Украина отметила День пограничника. Эта дата в календаре напоминает нам об исторических источниках Госпогранслужбы, о событиях ХХ века. Руководители УНР понимали важность закрытия границы с Россией и создания пограничной охраны для защиты молодого украинского государства", – сказал он.

Порошенко отметил, что Служба внедряет современные подходы интегрированного управления границами и проводит совместные мероприятия по противодействию трансграничной преступности. Налажено эффективное сотрудничество с пограничными и правоохранительными ведомствами стран-партнеров и международными институтами по безопасности.

Читайте также Госпогранслужба будет приведена к стандартам НАТО: Гройсман и Турчинов поздравили пограничников

"Развернуто региональное управление Морской охраны, корабельно-катерный состав пополнен новым катером Морской охраны типа UMC-1000. В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей патрульного класса. Для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета. В стране реализуется 18 совместных международных проектов, касающихся совершенствования охраны границы", – подчеркнул президент.

Напомним, недавно министр обороны Степан Полторак заявлял, что в Украине появится ракетный катер с крылатыми ракетами. По его словам, на сегодняшний день Военно-морские силы Украины очень нуждаются в ракетных катерах, оснащенных мощным вооружением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новые корабли и вертолеты: Порошенко рассказал о технике для пограничников". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"