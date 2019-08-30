«Сегодня» эксклюзивно заглянули в кабинеты новоназначенных министров, и узнали о планах новых членов правительства

Новые министры осваивают кабинеты в правительстве. Журналистов "Сегодня" эксклюзивно пригласил в свой кабинет Тимофей Милованов – новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Где-то в три часа ночи я лег спать. А в 8:30 уже был здесь", – рассказывает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

В свой кабинет министр впервые попал только утром, поэтому фактически вместе с командой "Сегодня" изучает свое новое рабочее место.

"Ну что вы скажете?", – спрашивают "Сегодня" министра о кабинете.

"Нормальный кабинет. Видите — телефоны есть, спецсвязь. Тут есть система безопасности, чтобы не могли прослушивать, чтобы вы не могли меня записывать. Тут есть отчет о деятельности, переходная книга, есть письмо от министра Кубива", – рассказывает министр Тимофей Милованов.

Все, что происходит в приемной, Тимофей Милованов видит на мониторе. Показывает "Сегодня" и девять прямых телефонов к первым лицам государства.

"Председатель Верховной Рады, глава офиса Президента Украины, Президент Украины", – показывает на телефоны министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

По кабинету хорошо видно — вещей Милованов принес с собой немного. Пока что.

"Какие вещи сегодня? Вот мои вещи — вот, тут все. Много будет разных документов, но вот – мой главный инструмент работы", – показывает министр свой ноутбук.

Тимофей Милованов говорит, что слияние двух министерств — Минагрополитики и Минэкономики, его не пугает.

"Разберемся, объединим, все будет хорошо", – говорит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Рассказал Тимофей Милованов и о ближайших целях.

"Я хочу, чтобы людям стало лучше жить, из-за экономического роста", – заявляет Тимофей Милованов.

Сегодня было многолюдно и в Министерстве обороны. Здесь проводят заседание с представителями силовых ведомств. Нового главу ведомства Андрея Загороднюка представил рпрезидент.

"Сейчас, пожалуйста, поздравьте нового министра обороны — Андрея Загороднюка", – говорит президент Украины Владимир Зеленский и жмет руку новому министру.

Новый министр обороны сразу заявляет: продолжит курс перехода на стандарты НАТО, и будет искоренять коррупцию.

"Мы будем абсолютно безжалостны, но в разумном варианте. Народ Украины сказал свое слово – страна хочет видеть результат", – заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Не жалеть коррупционеров обещает и новый Генпрокурор Руслан Рябошапка. Удостоверение ему передал руководитель офиса президента Андрей Богдан.

Руслан Рябошапка после представления тоже обещает работать настойчиво.

"Мы не хотим этой крови буквально. Но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, которые были украдены в стране, и у наших людей, должны быть найдены", – заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Работать настойчиво ради роста страны обещают чуть ли не все вновь назначенные министры. Эмоций не сдерживают в соцсетях.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность Министра Кабинета Министров, и я согласился. Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес партнеры в шоке. Кот в шоке. Да и я сам, если честно, в шоке. Простите за пафос, но я верю, что в Украине появился исторический шанс на прорыв, которого мы все так заждались. И это очень крутое ощущение, осознавать, что я могу стать частью этого прорыва", – написал на своей странице в соцсети министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Я лично настроена на тесное сотрудничество со всеми агентами изменений, которые последние два года делали изменения в школе возможными. Знаю, это пока общие слова. Мне еще необходимо сформировать команду для выработки конкретных планов действий. Буду благодарна за ваше конструктивное содействие", – заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

К слову, Анна Новосад в сессионном зале пробыла всего день. В депутаты пошла просто из Министерства образования, где проработала два года, и которое вчера возглавила.

Напомним, что Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

В ВР сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Подробнее читайте в материале – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

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