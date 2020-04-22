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  1. Новости политики

Новые переговоры по Донбассу: Украина требует контроль над границей, а в России сделали циничное заявление

22 апреля, 22:20

Игорь Тимофеев

Грызлов говорит, что ежедневно нарушается режим «тишины», но молчит, что его срывают боевики

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Киев поддержал инициативу генсека ООН о введении постоянного и бессрочного режима прекращения огня на линии разграничения, а также предложил создать в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей на Донбассе.

В Офисе президента напомнили, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

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В ответ представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сделал циничное заявление по ситуации на Донбассе. Он уверяет, что заседание ТКГ не отличалось результативностью. Особенно непростая ситуация, по словам полпреда РФ, якобы сложилась в политической подгруппе и подгруппе по безопасности.

"Даже в день обмена, освобождения удерживаемых лиц зафиксированы новые обстрелы со стороны ВСУ", – уверяет он, проигнорировав тот факт, что 16 апреля именно боевики обстреляли позиции ВСУ и получили "ответку" .

"Раньше на линии соприкосновения Киева и Донбасса удавалось обеспечить дни тишины, сейчас нарушения режима прекращения огня происходят ежедневно. Фактически киевская сторона подрывает реальную возможность улучшить ситуацию в регионе" , – убеждает Грызлов.

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"Из-за позиции киевской делегации нет решений по вопросам безопасности, остаются несогласованными новые участки разведения сил и средств. По той же причине не согласованы шаги по восстановлению социально-экономических связей Киева и Донбасса", – говорит Грызлов.

В то же время, на Банковой подчеркнули, что в рамках группы по безопасности шла работа по определению следующих участков разведения сил и средств. При этом украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей – граждан Украины.

Кроме того, в гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Напомним, что вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" назвал темы новых переговоров ТКГ по Донбассу .

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По его словам, в повестке дня гуманитарной подгруппы был очередной список обмена. В подгруппе по безопасности – новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины. В экономической – вопросы водоснабжения и другие. В политической – продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер Минских договоренностей.

Также ранее Резников рассказал сайту "Сегодня", почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры Донбасс обмен пленными ТКГ Борис Грызлов

Источник: Сегодня

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