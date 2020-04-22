Новые переговоры по Донбассу: Украина требует контроль над границей, а в России сделали циничное заявление

Грызлов говорит, что ежедневно нарушается режим «тишины», но молчит, что его срывают боевики

Фото из открытых источников

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Киев поддержал инициативу генсека ООН о введении постоянного и бессрочного режима прекращения огня на линии разграничения, а также предложил создать в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей на Донбассе.

В Офисе президента напомнили, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

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В ответ представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сделал циничное заявление по ситуации на Донбассе. Он уверяет, что заседание ТКГ не отличалось результативностью. Особенно непростая ситуация, по словам полпреда РФ, якобы сложилась в политической подгруппе и подгруппе по безопасности.

"Даже в день обмена, освобождения удерживаемых лиц зафиксированы новые обстрелы со стороны ВСУ", – уверяет он, проигнорировав тот факт, что 16 апреля именно боевики обстреляли позиции ВСУ и получили "ответку" .

"Раньше на линии соприкосновения Киева и Донбасса удавалось обеспечить дни тишины, сейчас нарушения режима прекращения огня происходят ежедневно. Фактически киевская сторона подрывает реальную возможность улучшить ситуацию в регионе" , – убеждает Грызлов.

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"Из-за позиции киевской делегации нет решений по вопросам безопасности, остаются несогласованными новые участки разведения сил и средств. По той же причине не согласованы шаги по восстановлению социально-экономических связей Киева и Донбасса", – говорит Грызлов.

В то же время, на Банковой подчеркнули, что в рамках группы по безопасности шла работа по определению следующих участков разведения сил и средств. При этом украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей – граждан Украины.

Кроме того, в гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Напомним, что вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" назвал темы новых переговоров ТКГ по Донбассу .

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По его словам, в повестке дня гуманитарной подгруппы был очередной список обмена. В подгруппе по безопасности – новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины. В экономической – вопросы водоснабжения и другие. В политической – продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер Минских договоренностей.

Также ранее Резников рассказал сайту "Сегодня", почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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