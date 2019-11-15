Новые подробности в деле MH17: в ЕС сделали заявление

Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление правды

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На фоне сообщений о причастности министра обороны России Сергея Шойгу к крушению самолета малайзийских авиалиний рейса MH17 на Донбассе в Европейском Союзе вновь призывают все государства взаимодействовать с официальным расследованием дела. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич.

"Я только хочу напомнить заключения Европейского Совета, принятые в октябре, в которых Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление правды, справедливости и ответственности для жертв сбитого самолета рейса MH17 и их ближайших родственников и призывает все государства полностью взаимодействовать с текущим расследованием, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166", - заявила Косьянчич.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного расследования гибели малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной в 2014 году Международная следственная группа во главе с Нидерландами опубликовала очередной призыв к свидетелям, который сопровождается несколькими ранее не публиковавшимися перехватами телефонных переговоров боевиков так называемой "ДНР" с их российскими кураторами.

"Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ (Федеральной службы безопасности) Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины", - говорится в сообщении Conflict Intelligence Team.

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Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Отметим, нидерландский парламент одобрил требование к правительству выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 года на Донбассе.

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