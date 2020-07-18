Новые районы в Украине: одна из стран ЕС довольна админреформой

Болгария выразила свое удовлетворение - теперь вся ее община объединена в одном районе

Болгария, которая ранее выразила свое недовольство административно-территориальной реформой в Украине, в итоге высоко оценила ее реализацию.

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Как сообщила в своем Twitter болгарский министр иностранных дел Екатерина Захариева, в Софии рады, что болгарская община была объединена в одном Болградском районе Одесской области.

"Сегодня в рамках административной реформы 74 тысячи болгар в Украине были объединены в одном новом административном районе, с центром в Болграде", – пишет Захариева.

Она выразила благодарность украинскому правительству и отдельно своему украинскому коллеге – главе МИД Дмитрию Кулебе.

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Напомним, в мае болгарский парламент принял декларацию, в которой выразил свое несогласие с запланированными административными изменениями в Украине и призвал правительство своей страны принять все возможные меры, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины- В тренде Рада поделила Украину заново: старые районы ликвидируют, новые создадут (список)

Напомним, что накануне Верховная Рада 238 голосами приняла в первом чтении законопроект о ликвидации старых районов и создании новых. Ранее законопроект был утвержден Кабмином.

Изначально голосование должно было состояться несколькими днями ранее, но нардеп и глава профильного комитета Александр Корниенко отозвал соответствующий проект постановления на доработку из-за спорных решений по некоторым областям.

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После передела административной карты страны в Украине ожидаются местные выборы. Что нового ждет украинцев, смотрите в видеосюжете:

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