Новые санкции России вызвали лишь смех: как в Украине отреагировали политики и эксперты (обновлено)

"Жертвы" Кремля в один голос дали понять, что "черный список" Путина – это признание, а не наказание

Сегодня Россия ввела санкции против Украины. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал специальное постановление об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний. Однако в Украине лишь с насмешками встретили решение Москвы.

"Жертвы" Кремля и что говорят в России

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. В "черный список" Москвы, среди прочего, попали высокопоставленные государственные чиновники, однако президента Украины там не оказалось. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже запредельный шаг".

Итак, в санкционный список попали:

сын президента Украины Алексей Порошенко;

глава МВД Украины Арсен Аваков;

глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко;

спикер Верховной Рады Андрей Парубий;

генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Это только самые известные фигуранты списка. Читайте подробней, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля.

Также в Кремле назвали причину санкций. По словам Пескова, принятые сегодня меры якобы должны подтолкнуть Украину к нормализации отношений с Россией, а отмена санкций может быть только в том случае, если то же самое сделает Киев.

"Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией каким-то образом даст хотя бы робкие ростки на украинской земле. Сейчас мы этого пока не видим", – сказал Песков.

Что о санкциях думают в Украине

Президент Петр Порошенко считает, что нахождение в "черном списке" Кремля – это признание и можно расценивать как государственную награду, а России посоветовал убраться из Украины.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: убраться вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке – как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается".

Глава МВД Арсен Аваков был еще менее дипломатичным: "Ошибся Путин. Нас не 322, нас – миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима, и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое",

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что путинские санкции – это свидетельство некомпетентности и бессилия Кремля, а алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает скорее агонию. Он полагает, что в ответ на действия агрессора теперь Украина должна усилить санкции – как на российский бизнес в Украине, так и на тех, кто, притворяясь украинцами, на самом деле представляют в Украине российские экономические и политические интересы.

"У меня эти так называемые "санкции" вызывают лишь смех, ведь я никогда не имел и не имею никакого бизнеса, денег, или имущества не территории страны-агрессора. Поэтому эти санкции ничего больше, чем перевод бумаги", - заявил он.

Секретарь СНБО Александр Турчинов: "Напугали ежей голым задом! По-моему, это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины".

Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что нахождение в санкционном списке Кремля подтверждает успешность его работы на посту генпрокурора.

"Это предмет гордости для нас. Если он (президент РФ Владимир Путин – Ред.) думает, что кого-то этим испугает, то вряд ли. Конкретно, что касается меня: я, конечно, проверил, есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути. Думают ли они мне каким-то образом досадить в международном плане? Возможно. Но это не в первый раз. На меня Янукович собирается подать в суд, например, в Нью-Йорке. Есть какие-то иски от наших беглецов от украинского правосудия в Израиле, в Италии. Это нормальное явление".

Глава МИД Украины Павел Климкин (под санкции не попал): "Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер".

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что в списке Кремля почти вся команда президента Украины, что говорит о хорошей работе, раз Кремлю так "припекло". Также он считает, что для украинских компаний не будут трагедией ограничительные меры, так как и до введения санкций Москва планомерно вела экономические войны против Украины, и началось это еще во времена президентства Кучмы.

"Приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. … Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике. Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия традиций своих, кремлевских, чтобы и дальше тянуть их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках. В этом списке вся команда Порошенко, в том числе и его сын. Хорошая оценка работы украинского президента Кремлем. Президент и его команда и в дальнейшем будут делать все, чтобы у Кремля "пригорало" – и в ПАСЕ, и в ООН. На всех международных площадках. До полного освобождения Украины, деоккупации Крыма и Донбасса".

Народный депутат Антон Геращенко отметил, что для тех же бизнесменов и политиков, у кого есть собственность в оккупированном Крыму и на Донбассе – это будет реальная проблема. Их имущество будут замораживать и конфисковывать.

"В ответ на пакет российских санкций Украине нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения. Начинать надо с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года. В СБУ и СНБО знают, кого я имею в виду".

Народный депутат Владимир Арьев: "Нет, сам список, ОК. Или они действительно считают, что это меня коснется? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездной в "Мордор" (в Россию – Ред.) с 2008 года. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы про Украину-"агрессора". Впадают в маразм, ничего удивительного".

Народный депутат Дмитрий Тымчук: "Ну вот, правительство РФ внесло меня в санкционный список. А я только собрался купить "Газпром" и взять в аренду Спасскую башню Кремля. Теперь "шиш". Какое горе, какое горе".

Что говорят эксперты

Политолог Александр Палий в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что россияне принимают санкционные решения не из-за того, едут ли подсанкционные украинцы в РФ, или не едут, а в связи с тем, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к ним и как-то навредить кому-то из фигурантов списка.

"Так, против нардепа Владимира Арьева РФ ввела санкции, потому что он регулярно ездит в Парламентскую ассамблею Совета Европы, (где последовательно отстаивает проукраинскую позицию на международной арене – Ред.), а писательница Лариса Ницой туда попала, потому что у нее такая бурная деятельность, и россияне хотят показать, что они ее осуждают".

Экономический эксперт Александр Охрименко ранее объяснил сайту "Сегодня", что РФ вводит персональные санкции против некоторых проукраинских деятелей, скорее из пропагандистских соображений. В качестве примера он взял спикера ВР Андрея Парубия, которому будет глубоко наплевать на санкции – он все равно туда не поедет в любом случае.

"Или введут санкции против "казака Гаврилюка". Ну и что, он туда ехать и не собирается. Ну да, введут, и что?! В "черный список" попали одиозные, по мнению Москвы, лица, например, тот же [экс-лидер "Правого сектора", нардеп Дмитрий] Ярош, Ницой, [экс-нардеп от ВО "Свобода" Ирина] Фарион. Так они и неофициально не едут в РФ, а будет, что не смогут официально въехать на территорию России. Санкции введут против действительно таких "одиозных" лиц, которых очень часто в РФ критикуют и высмеивают… Например, запретят въезд Ницой. И что, она после этого поедет в Россию? Да, конечно, не поедет!".

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что мировая практика исключает введение санкций против главы государств, поэтому Петр Порошенко не попал в "черный список".

"Все объясняется очень просто. Скажу для сравнения: а Путин есть хоть в одном санкционном списке? Нет такой мировой практики, чтобы вводить санкции против первых лиц государств. Иначе всё – о каких переговорах тогда может идти речь и т.д.?! Это – общепринятая практика. Если же какой-то глава государства попадает в санкционный список, то это уже все, на грани объявления войны. Поэтому нет Путина ни в одном санкционном списке не только у нас, но и в европейских, и американских списках его тоже нет. Точно так же россияне не включают и нашего главу государства в свой санкционный список. Но то, что включили Алексея Порошенко, хотя, казалось бы, какое отношение к публичным антироссийским вещам он имеет".

Отметим, что на такой шаг Россия пошла после того, как этой весной Украина ввела санкции против ряда средств массовой информации России, среди которых телеканалы "Россия 24", "Первый канал", НТВ и радиостанция "Наше Радио".