Новые санкции США против России за Крым: министр раскрыл детали

Рик Перри анонсировал еще более жесткие санкции в отношении Кремля

Рик Перри / Фото: Flickr

Несмотря на то, что Россия согласилась на обмен удерживаемыми лицами с Украиной, американская администрация с превеликой долей вероятности введет новые санкции за незаконную аннексию Крыма.

Об этом после встречи с украинскими и польскими политиками в Варшаве 31 августа заявил министр энергетики США Рик Перри, который находится в Польше в составе американской делегации.

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Помимо того, он напомнил о принципиальной позиции Белого дома, согласно которой Крымский полуостров остается частью Украины.

Напомним, что, помимо того, Перри провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком, с которым обсудил важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа. Также было подписано соглашение о сотрудничестве в газовой сфере.

Мы также писали, что в июне сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

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