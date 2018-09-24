Новые судьи КСУ в присутствии Порошенко приняли присягу (видео)

В Конституционном суде Украины на специальном заседании приняли присягу два новых судьи – Ирина Завгородняя и Олег Первомайский, а на торжественной церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.

Сначала новоназначенные судьи выступили перед коллегией и президентом, приняли клятву, после чего председатель КСУ Станислав Шевчук вручил им атрибуты судьи – мантию и нагрудный знак судьи КСУ.

В свою очередь президент Порошенко отметил, что целью КСУ будет вместе с Верховной Радой обеспечить надлежащую защиту прав и соблюдения установленных Конституцией гарантий для украинских граждан

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"Второй раз за этот год мы собираемся здесь, в стенах КСУ по поводу присяги новоназначенных судей. Сейчас это происходит по новой процедуре. Закон предусматривает прозрачную процедуру и беспрецедентную открытость избрания судей. Наконец был избран новый состав ЦИК, и я очень рад, что после дискуссий ВР смогла выбрать и двух членов Конституционного суда. Искренне поздравляю вас с этой высокой миссии и высокой ответственностью. Впервые со времен Революции достоинства Конституционный суд будет работать в полном составе", – сказал президент.

Также он напомнил о принятии на днях законопроекта о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины на ЕС и НАТО, который парламент передал в Конституционный суд и ждет правовой оценки.

Как известно, в Конституционном суде Украины внедрены изменения – его членов выбирают на конкурсной основе. Суд будет действовать в составе шести коллегий, двух сенатов и Большой палаты. Так, 21 февраля Станислав Шевчук был избран председателем Конституционного суда Украины. Председателя КСУ судьи избрали путем тайного голосования.

Напомним, в июле прошлого года Рада приняла закон "О Конституционном суде". В документе усовершенствованы конкурсные принципы отбора кандидатур на должность судьи КСУ.