Новые судьи Верховного суда приняли присягу в присутствии Порошенко: опубликовано видео

Высокопоставленные чиновники должны быть готовы, что новый суд может выносить решения не в их пользу, отметил президент

Порошенко приветствует новых судей Верховного суда. Фото: president.gov.ua

Новоназначенные судьи Верховной суда Украины приняли присягу. В торжественной церемонии принял участие президент Петр Порошенко, который ранее говорил, что ВС должен стать примером для других судов Украины.

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня Верховный суд будет работать практически в полном составе, однако отмечает, что выводы по его эффективности пока еще рано делать.

"Скажите, всегда ли в суде побеждает власть? Конечно, нет. Но президент выполняет решение ВС, которые вынесены, в том числе, не в пользу президента. Думаю, надо привыкать к таким реалиям, когда суд может встать на защиту другой стороны. Я верю, что так и должно быть в правовом европейском государстве. Именно ради законных и справедливых решений четыре года назад мы с большинством из вас начали судебную реформу", – сказал Порошенко.

Президент считает, что судебные решения могут и должны быть понятны человеку без юридического образования. Также он отметил, что у судебной власти много задач впереди, а их немалое количество лежит на плечах судей Верховного суда.

"Это и обеспечение единства и прогнозируемости судебной практики, и завершение рассмотрения многотысячных остатков дел, решения по которым уже заждались наши граждане. И, прежде всего, это защита прав и свобод граждан – простого человека, того, который пришел в суд искать защиту и справедливость. И Верховный суд – это последний и главный рубеж верховенства права в нашей стране", – добавил глава государства.

Напомним, высший судебный орган Украины заработал в декабре прошлого года. Также новый Верховный суд избрал своего председателя. В ходе тайного голосования на эту должность была избрана Валентина Данишевская.

С 15 декабря прекратил существовать старый Верховный суд Украины, а также институт повторной кассации, куда входили Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Теперь Верховный суд будет главной и единственной кассационной инстанцией. Сайт "Сегодня" разбирался, что от этого изменится для украинцев.

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