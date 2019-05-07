Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,5
29,67
УКР
Главная Больше  Новости политики

Новые судьи Верховного суда приняли присягу в присутствии Порошенко: опубликовано видео

7 мая, 12:50

Высокопоставленные чиновники должны быть готовы, что новый суд может выносить решения не в их пользу, отметил президент

Порошенко приветствует новых судей Верховного суда
Порошенко приветствует новых судей Верховного суда. Фото: president.gov.ua

Новоназначенные судьи Верховной суда Украины приняли присягу. В торжественной церемонии принял участие президент Петр Порошенко, который ранее говорил, что ВС должен стать примером для других судов Украины.

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня Верховный суд будет работать практически в полном составе, однако отмечает, что выводы по его эффективности пока еще рано делать.

"Скажите, всегда ли в суде побеждает власть? Конечно, нет. Но президент выполняет решение ВС, которые вынесены, в том числе, не в пользу президента. Думаю, надо привыкать к таким реалиям, когда суд может встать на защиту другой стороны. Я верю, что так и должно быть в правовом европейском государстве. Именно ради законных и справедливых решений четыре года назад мы с большинством из вас начали судебную реформу", – сказал Порошенко.

Президент считает, что судебные решения могут и должны быть понятны человеку без юридического образования. Также он отметил, что у судебной власти много задач впереди, а их немалое количество лежит на плечах судей Верховного суда.

"Это и обеспечение единства и прогнозируемости судебной практики, и завершение рассмотрения многотысячных остатков дел, решения по которым уже заждались наши граждане. И, прежде всего, это защита прав и свобод граждан – простого человека, того, который пришел в суд искать защиту и справедливость. И Верховный суд – это последний и главный рубеж верховенства права в нашей стране", – добавил глава государства.


Напомним, высший судебный орган Украины заработал в декабре прошлого года. Также новый Верховный суд избрал своего председателя. В ходе тайного голосования на эту должность была избрана Валентина Данишевская.

С 15 декабря прекратил существовать старый Верховный суд Украины, а также институт повторной кассации, куда входили Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Теперь Верховный суд будет главной и единственной кассационной инстанцией. Сайт "Сегодня" разбирался, что от этого изменится для украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порошенко, присяга, судьи, верховный суд

Вы сейчас просматриваете новость " Новые судьи Верховного суда приняли присягу в присутствии Порошенко: опубликовано видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине заработал Высший антикоррупционный суд

11 апреля, 16:42

Отбор судей в новый суд продолжался семь месяцев при содействии международных партнеров

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Порошенко с Трюдо обсудили ситуацию на Донбассе

Вчера, 23:59

Лидеры государств подчеркнули важность освобождения украинских граждан

Порошенко на Донбассе дал совет Зеленскому

Вчера, 17:57

Глава государства за пять лет президентства совершил около 40 рабочих поездок на восток Украины

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

7 вещей, о которых нам врали в школе

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Какая привычка поможет продлить жизнь: исследование ученых

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Пластиковая еда: почему продукты стремительно теряют витамины

Папина копия: Тина Кароль показала публике своего подросшего сына

Молдавский олигарх выкупил у Порошенко торговый центр

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

"Армія. Мова. Віра". Что будет с ними при президенте Зеленском

Сегодня, 07:51

По отношению к символам эпохи Порошенко вновь избранный президент действует с осторожностью

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Путин решил пойти по «китайскому сценарию» и ограничить рунет

Новая эра: кто из звезд поздравил Зеленского с победой на выборах