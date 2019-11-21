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Новые увольнения и назначения: Зеленский провел перестановки в СБУ

21 ноября, 17:24

Глава государства продолжает перестановки – чиновников СБУ поменял местами, а одного насовсем убрал

/ Фото: president.gov.ua

Недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил почти всех заместителей главы СБУ, а сегодня провел новые кадровые перестановки в спецслужбе, подписав ряд указов, сообщает Офис президента.

Так, глава государства уволил Сергея Андрущенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. На его место назначен Анатолий Дублик. В то же время Андрущенко переназначен на должность заместителя главы спецслужбы.

Также изменения коснулись пары областей. Зеленский уволил Александра Бондарука с должности начальника Управления СБУ во Львовской области, а на его место назначил Юрия Гончарова, которого уволил из главка СБУ Черниговской области.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский рассказывал, каких функций не должно быть у СБУ. По его мнению, спецслужбу следует лишить компетенции по противодействию уголовным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды.

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В свою очередь глава спецслужбы Иван Баканов рассказывал, что СБУ неповоротливая, инертная и технологически отсталая. По его словам, реформа изменит назначение СБУ.

Ранее президент поставил задачу главе СБУ Ивану Баканову. Подробнее смотрите на видео:

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СБУ указ Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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