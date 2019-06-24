Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости политики

Новые возможности для мира: во Франции сказали, что видят в Зеленском

24 июня, 20:01

Французский премьер считает, что смена власти в Украине может привести к примирению на Донбассе

Эдуард Филипп. Фото? REUTERS/Charles Platiau
Эдуард Филипп. Фото? REUTERS/Charles Platiau.

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины открывает дополнительные возможности для мирного регулирования на Донбассе.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп по итогам встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, которые состоялись 24 июня во французском городе Гавр – через неделю после встречи Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы считаем, что избрание нового президента в Украине предоставляет новые возможности для нас и необходимо этой возможностью воспользоваться. Мы делаем это активно – я говорю о Франции и Германии", – сказал Филипп.

Глава французского правительства выразил настрой "продвигать ситуацию в позитивном русле", в частности в "нормандском формате".

"Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями и появлением нового президента в Украине, для того чтобы полностью и всецело внедрить Минские соглашения", – добавил Филипп.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками оккупированных районов Донбасса.

Мы также писали, что на встрече с украинским президентом Макрон выразил готовность поддержать Украину на пути реформ, в восстановлении мира на Донбассе и ведении переговоров с Россией.

А подробнее о майской встрече президентом Франции и Украины вы можете узнать в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Франция, Донбасс, мирное регулирование , война на донбассе, Макрон, Эдуард Филипп

Вы сейчас просматриваете новость " Новые возможности для мира: во Франции сказали, что видят в Зеленском". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Сената Франции пообещал Зеленскому поддержку Украины

18 июня, 10:17

Президент Украины и французский политик затронули тему восстановления Донбасса

Россия пытается ухудшить позицию Зеленского перед визитом в Германию и Францию – Климкин

13 июня, 17:57

Москва снова нарушила договоренность по разведению сил на Донбассе не просто так, объяснил министр

Украинский дипломат рассказал о сигналах Меркель и Макрона Зеленскому

19 июня, 01:05

Дипломат считает встречу в Париже примером классической дипломатии

Макрон и Меркель поговорили с Путиным об Украине: подробности

22 мая, 06:40

Главы государств обсудили инаугурацию нового президента в Украине

Брать пример с Макрона: польский депутат дал совет Зеленскому

23 апреля, 19:51

Будущий украинский президент может поучиться у французского лидера, с которым у него есть много общего

Макрон поздравил Зеленского с победой

22 апреля, 00:01

Макрон принял перед вторым туром выборов Владимира Зеленского в Париже

Как Зинченко заткнул Леоненко в эфире «Великого футбола»

Обильное питье: печальные последствия

Как желатин спасает наши суставы

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

5 мифов об уходе за зубами

Виктория Бекхэм была бы «очень счастлива» развестись с Дэвидом

Как бег влияет на мужские гормоны?

В Киеве "устал" и обрушился на автомобиль мост на Осокорках

Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

Киевский Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Как бег влияет на мужское здоровье?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь