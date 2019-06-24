Новые возможности для мира: во Франции сказали, что видят в Зеленском
Французский премьер считает, что смена власти в Украине может привести к примирению на Донбассе
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины открывает дополнительные возможности для мирного регулирования на Донбассе.
Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп по итогам встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, которые состоялись 24 июня во французском городе Гавр – через неделю после встречи Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Мы считаем, что избрание нового президента в Украине предоставляет новые возможности для нас и необходимо этой возможностью воспользоваться. Мы делаем это активно – я говорю о Франции и Германии", – сказал Филипп.
Глава французского правительства выразил настрой "продвигать ситуацию в позитивном русле", в частности в "нормандском формате".
"Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями и появлением нового президента в Украине, для того чтобы полностью и всецело внедрить Минские соглашения", – добавил Филипп.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками оккупированных районов Донбасса.
Мы также писали, что на встрече с украинским президентом Макрон выразил готовность поддержать Украину на пути реформ, в восстановлении мира на Донбассе и ведении переговоров с Россией.
А подробнее о майской встрече президентом Франции и Украины вы можете узнать в видеосюжете:
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