Новым послом Украины в США может стать постпред Украины в ООН – СМИ

Зеленский может назначить на должность посла Украины в США Ельченко

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org

Президент Владимир Зеленский может назначить на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, передает украинская служба Голоса Америки.

"На этом (постпред Украины в ООН – ред.) посту опытный дипломат Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации", – говорится в сообщении.

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Зеленский заявлял во время пресс-марафона 10 октября, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал, кого именно он выбрал. "Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", – заявил тогда Зеленский.

Ранееэкс-посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами. Об этом он написал на своей странице в Facebook и прикрепил соответствующее видео.

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