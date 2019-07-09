Новый формат переговоров по Донбассу: Лавров ответил на предложение Зеленского

Глава МИД РФ очередной раз намекнул на переговоры Киева с боевиками

Фото: AFP

У Путина уже отвечали на предложение президента Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу, а глава МИД России Сергей Лавров призвал решать такие вопросы по дипломатическим каналам между странами. Об этом он сказал журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ.

Он очередной раз намекнул, что Киев должен начать переговоры с боевиками.

"Этот формат и "нормандский", и "минский" – был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей. Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности", – сказал Лавров.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президентом США, Франции и канцлера Германии.

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