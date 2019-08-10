Новый формат празднования Независимости Украины: у Зеленского согласовали план

День Независимости Украины / Фото: AFP

В Офисе президента (ОП) согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины, который в этом году будет без парада. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 10 августа.

"В этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет в новом формате. Главный акцент торжеств – дети как будущее страны", – отмечает пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, которые отдали жизнь, защищая свободу и независимость страны. Во время церемонии, которая начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания.

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"В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни", – сказано в сообщении.

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В памятном мероприятии примут участие Зеленский с семьей, а также родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и завяжут сине-желтые ленты вокруг.

"Под звук колоколов на Майдане Незалежности будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла. В рамках празднования на главной площади страны также пройдет музыкально-хореографический флешмоб", – добавили в ОП.

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Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах, а завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Новости "Сегодня" отмечали, что последние несколько лет в центре Киева в честь Дня Независимости проходил масштабный парад, но в этом году Зеленский решил его отменить. По его словам, 300 млн грн, которые должны были пойти на организацию парада, направят на премии украинским бойцам.

День Независимости Украины традиционно отмечается 24 августа. В это году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно украинскому законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получили возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно.

К 28-й годовщине Независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости". Он начнется в преддверии праздника Государственного флага и продлится три дня.

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