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Новый Генсек Совета Европы в ближайшее время посетит Украину

30 сентября, 13:03

Мария Пейчинович-Бурич пообещала, что ее первый визит будет в Грузию, а второй - в Украину

Мария Пейчинович-Бурич

Мария Пейчинович-Бурич / Фото: AFP

Новый Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ближайшее время посетит Украину. Об этом в Facebook сообщил народный депутат, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич скоро посетит Украину. На заседании Бюро ПАСЕ новая генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич пообещала, что ее первый визит будет в Грузию, а второй – в Украину. Напомню, что она сейчас приступает к своим обязанностям после ухода Турбйорна Ягланда, который сделал очень много для возвращения России в ПАСЕ без санкций", – написал он.

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Напомним, "Сегодня" писали, что украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

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Но глава новой украинской делегации Елизавета Ясько посетит сессию в качестве приглашенного гостя. Она рассказала, что у нее запланированы ряд встреч в Страсбурге, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

Кроме этого, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму . С заявлением выступила на заседании Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. Она заявила, что жители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

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Украина Совет Европы ПАСЕ

Источник: Сегодня

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