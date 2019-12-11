Новый глава Евросовета позвонил Зеленскому: детали разговора

Телефонная беседа стала первым контактом президента Украины с Шарлем Мишелем после занятия им своего поста

Владимир Зеленский и Шарль Мишель / Фото: Reuters

Европейский союз не откажется от поддержки реформ в Украине, а также территориальной целостности страны.

В этом президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил президента Украины Владимира Зеленскогов ходе телефонного звонка, который состоялся 11 декабря.

"ЕС продолжит поддерживать путь Украины к реформам, а также ее суверенитет, независимость и территориальную целостность", – написал на своей странице в Twitter глава Евросовета, отметив, что звонок состоялся по его инициативе.

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Беседа двух лидеров состоялась накануне саммита Евросовета, который пройдет 12–13 декабря. Среди прочих вопросов, в частности бюджета на 2021-2027 года и отношений с Великобританией после Brexit, на саммите должно быть принято политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января.

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Стоит отметить, что это был первый официальный контакт Зеленского с Мишелем после вступления последнего в свою должность 2 декабря. Свои полномочия предыдущий президент Европейского Совета Дональд Туск передал ему 29 ноября.

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