Новый глава Луганской ОГА назвал главные задачи, поставленные Зеленским

Гайдай объяснил условия, на которых будет говорить с инвесторами

Сергей Гайдай. Фото: hromadske.ua

Недавно назначенный председателем Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай назвал главные приоритеты, определенные для его работы президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, главной целью будет показать жителям оккупированных территорий, что в Украине намного лучше, сообщает Hromadske.ua.

"Наверное, главная цель: ремонтируя, строя, договариваясь о новых инвестициях, надо показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда", – подчеркнул он.

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Кроме того, Гайдай объяснил, на каких условиях он готов общаться с инвесторами.

"Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться – пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", – рассказал он.

Глава Луганской ОГА заявил также, что ему бы очень хотелось, чтобы через год можно было увидеть "не депрессивный регион, а огромную строительную площадку".

"Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий. Я проехался, увидел много разрезанных заводов, которые стоят и разваливаются. Иногда такое впечатление, что едешь где-то по Припяти, по Чернобыльской зоне. Но это надо менять", – рассказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.

Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

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