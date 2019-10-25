Новый глава Луганской ОГА назвал главные задачи, поставленные Зеленским

Недавно назначенный председателем Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай назвал главные приоритеты, определенные для его работы президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, главной целью будет показать жителям оккупированных территорий, что в Украине намного лучше, сообщает Hromadske.ua.
"Наверное, главная цель: ремонтируя, строя, договариваясь о новых инвестициях, надо показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда", – подчеркнул он.
Кроме того, Гайдай объяснил, на каких условиях он готов общаться с инвесторами.
"Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться – пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", – рассказал он.
Глава Луганской ОГА заявил также, что ему бы очень хотелось, чтобы через год можно было увидеть "не депрессивный регион, а огромную строительную площадку".
"Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий. Я проехался, увидел много разрезанных заводов, которые стоят и разваливаются. Иногда такое впечатление, что едешь где-то по Припяти, по Чернобыльской зоне. Но это надо менять", – рассказал он.
Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.
Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.
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