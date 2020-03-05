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Новый Кабинет министров Украины: Евросоюз и США отреагировали

5 марта, 18:06

Станислав Кожемякин

Вашингтон и Брюссель озвучили свои ожидания от нового премьер-министра Дениса Шмыгаля

США и Европейский Союз готовы продуктивно работать с новым правительством Украины Дениса Шмыгаля, состав которого был утвержден накануне.

В частности, официальный представитель Европейской службы внешних дел Питер Стано подчеркнул необходимость соблюдать в Украине принцип верховенства закона и не вмешиваться в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов.

"За прошедшие 6 месяцев предыдущим правительством, возглавляемым премьер-министром Гончаруком, был достигнут значительный прогресс в реализации широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы, включая борьбу с коррупцией и корыстными интересами в важных секторах, включая финансовый сектор", – сказал Стано.

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Надежды на тесное сотрудничество выразили и в американском посольстве в Киеве.

"Мы поздравляем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев", – гласит заявление дипмиссии.

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Напомним, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с должности главы правительства страны и 291 голосами за назначила на его место Дениса Шмыгаля.

Как смена правительства скажется на развитии страны, читайте в материале "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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США ЕС Алексей Гончарук Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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