Новый Кабмин: Аваков остался на своем посту

Об этом говорится в сообщении в Twitter МВД Украины.

"За" проголосовал 281 народный депутат.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, представляя Арсена Авакова сказал: "Это человек, который сделал большой вклад, чтобы Украина осталась в тех границах, в которых находится сейчас".

Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

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Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.