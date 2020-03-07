Новый Кабмин и пришествие коронавируса в Украину: главные события недели

Все, что вы хотели знать о новых министрах, но не знали, кого и спросить, а также какие открытия сделали в Антарктиде украинские ученые – читайте ТОП-5 новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Кто получил министерские портфели в новом правительстве Дениса Шмыгаля

Одно из главных событий недели – в стране теперь работает новый кабинет министров. 4 марта в 16:00 Верховная Рада провела внеочередное заседание, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Его главной темой стала перезагрузка правительства и назначение нового премьера.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин за слабые усилия по части пенсионной реформы и заявил, что считает работу Пенсионного фонда неэффективной. Кроме того, по словам президента, правительство не смогло конвертировать достижения на газовых переговорах в реальную экономию на оплате голубого топлива. Мало того: правительство допустило потери государства только за два месяца на 16 млрд гривен. По его словам, главный провал случился на таможне.

353 голосами "за" Верховная Рада приняла отставку главы Кабмина Алексея Гончарука, который написал заявление об уходе по собственному желанию еще 3 марта. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль, бывший вице-премьер – министр развития громад и территорий, кандидатуру которого предложил президент Зеленский, и за которого проголосувал 291 нардеп.

К вечеру парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов. Новоиспеченный премьер-министр Денис Шмыгаль так представил членов своего будущего кабинета.

"В этом предложенном варианте правительства есть сочетание опыта, молодости, амбиций, профессионализма, необходимых на сегодняшний день. Правительство, которое не будет прятаться в Facebook, будет выходить к людям и решать их проблемы. Наш приоритет – это благосостояние граждан", – сказал Денис Шмыгаль.

Генпрокурор Рябошапка тоже отправлен в отставку

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое состоялось 5 марта, депутаты большинством голосов поддержали постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Как результат – отставка, но при этом высокая должность остается вакантной: кандидатуры нового генпрокурора пока лишь обсуждаются.

Отставка генпрокурора стала вторым этапом масштабного обновления в рядах властной команды, начавшегося с отставки правительства Алексея Гончарука и избрания обновленного состава Кабмина.

От решения судьбы генпрокурора президент Украины Владимир Зеленский дистанцировался до последнего. Так, к примеру, еще в четверг утром, во время рабочей поездки в Полтавскую область, комментируя журналистам предстоящее голосование, Владимир Зеленский заявил: "Рябошапка — это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают". Таким образом глава государства, по сути, предоставил парламентариям карт-бланш в решении вопроса генпрокурора, которого он когда-то в разговоре с Дональдом Трампом назвал "100% своим человеком".

"Фронтменом" отставки генпрокурора стал народный депутат Максим Бужанский, с трибуны обвинивший генпрокурора в отсутствии результатов. В том числе по расследованиям деятельности предыдущей власти.

"Никто не только не сидит, никто даже не ходит на допросы", – сказал Максим Бужанский.

Параллельно в политикуме стали циркулировать слухи о возможных преемниках Рябошапки. Чаще всего называлась фамилия народного депутата (фракция "Слуга народа") Сергея Ионушаса. Также назывались и другие фамилии. В частности, нынешнего и.о. директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой.

В Украине снова ужесточают борьбу с курением

На этой неделе в Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает штрафы до 47 230 гривен за продажу сигарет детям. Кроме того, минимальный возраст покупателя сигарет хотят повысить до 21 года. Также документ предусматривает изменения дизайна пачек – картинки на них должны стать страшнее, чем сейчас.

Курение – самая распространенная вредная привычка во всем мире. Статистика говорит сама за себя – без сигарет не могут жить 20% украинцев, то есть примерно 7 млн человек. Для понимания масштаба – это как население четырех довольно больших областей.

И власть собирается бороться с этой проблемой. Правда, речь идет не о деньгах, а как ни странно – о моде. К примеру, сейчас электронные сигареты может купить даже школьник, потому что де-юре такое устройство не считается сигаретой.

"Это не просто сигарета, это модный гаджет, это красиво, стильно, даже чехол можно красивый купить. То есть множество вариантов", – описывает проблему психолог Евгения Шевченко.

Сейчас депутаты предлагают ограничить доступ украинцев, которые не достигли 18 лет, к электронным сигаретам и средствам нагревания. А еще народные избранники хотят запретить сигареты с ароматизаторами, например, со вкусом вишни и даже ментола.

В тренде Новый Кабмин и пришествие коронавируса в Украину: главные события недели

"Это сделано для того, чтобы сигарета была похожа на вкусную конфету, а не на сигарету, которая вредит здоровью", – объясняет Шевченко.

Изюминкой законопроекта стало стремление украинских депутатов пойти американским путем и запретить продажу сигарет людям младше 21 года, хотя в большинстве стран действует возрастное ограничение в 18 лет.

Коронавирус пришел в Украину: все подробности

Вот и добралась до Украины пресловутая коронавирусная инфекция COVID-19: 3 марта был зафиксирован первый случай заражения. Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии.

Опасной болезнью заразился житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии. По Европе мужчина путешествовал вместе с женой, на родину пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области. Тогда температуры и других симптомов у мужчины не обнаружили.

Первые признаки болезни появились спустя несколько дней – 28 февраля. А 29 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы. Он жаловался на повышенную температуру и першение в горле. 3 марта врачи подтвердили у него коронавирус. По словам врачей, уже на следующий день мужчина почувствовал себя лучше, температура стабилизировалась, остался лишь небольшой кашель.

"Наутро у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем позитивную динамику", – рассказала заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским присмотром. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", – подчеркнули в Центре общественного здоровья Минздрава.

А вот у жены больного коронавирус не обнаружили. Как контактное лицо, она находится в самоизоляции дома, за ней установлено медицинское наблюдение. К сожалению, позже ее пришлось госпитализировать из-за протестов соседей.

В Минздраве добавили, что и сам заболевший, и бригада скорой помощи, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации.

При этом сам больной действовал очень правильно в сложившейся ситуации, тем самым обезопасив от заражения других. Об этом рассказал Юрий Рандюк, который осматривал пациента. По словам Рандюка, заболевший предупредил медиков о том, что приехал из Италии, поэтому забирать его прибыли медики в защитных одеждах.

"Это зависит от порядочности и ума. Я с ним общался, он понимает, как снизить угрозу распространения инфекции. Количество лиц, контактировавших с ним, небольшое", — рассказал врач.

Украинские ученые сделали в Антарктиде невероятное открытие

Украинские ученые Тарас Белый и Денис Пишняк обнаружили недалеко от станции "Академик Вернадский" в Антарктиде неизведанное до сих пор озеро. Об этом сообщается на сайте Национального антарктического центра. Эксперты предполагают, что оно является самым естественным озером острова Галиндез.

"Конечно, его не стоит сравнивать с огромными подледниковыми озерами, которые можно увидеть в Антарктиде. Но примечательно, что такой объект существует на небольшом острове, который достигает всего пол километра в диаметре", – говорит заведующий отделом физики атмосферы НАНЦ Денис Пишняк.

Исследователи смогли пройти подо льдом примерно 30 метров. Максимальная глубина водоема – 1,5 метра.

"Почему озеро не замерзло в условиях вечной мерзлоты ледника? Все просто: за время, пока талая вода стекает со скалы, она нагревается и накапливается в каменном кармане – котловине озера, подтапливая ледник снизу. Образуется некое круглогодичное хранилище летнего солнечного тепла и пресной воды в условиях вечной мерзлоты", – объясняет Пишняк.

Теперь ученые будут изучать, есть ли в озере редкие биологические виды.

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