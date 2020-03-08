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Новый Кабмин, коронавирус и интервью с Разумковым – Реальная политика с Евгением Киселевым

8 марта, 16:18

Сергей Остапенко

В программе поднимут важнейшие вопросы украинской и международной политики

  • Почему отправили в отставку правительство Украины?
  • Приведет ли пандемия коронавируса к мировому экономическому кризису?

Ответы на эти вопросы, а также эксклюзивное интервью с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым смотрите в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00.

Онлайн-трансляцию будет вести сайт "Сегодня":

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Как известно, 4 марта Алексей Гончарук был уволен с поста премьер-министра Украины. Новым премьером стал Денис Шмыгаль, который до назначения занимал должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

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Причиной замены Гончарука называют якобы неудовлетворительные результаты Кабинета министров. В январе он даже подавал в отставку, но президент не принял ее. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс. Но, похоже, он им не воспользовался.

Новый премьер-министр уже назвал важнейший вызов для Украины, а также рассказал, какие три шага будут предприняты правительством для восстановления промышленности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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интервью правительство коронавирус Кабинет министров Дмитрий Разумков Реальная политика с Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

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