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Новый Кабмин сделает свои заседания открытыми для СМИ

11 марта, 14:39

Сергей Мартынец

Правительственные заседания закрыли в начале осени по инициативе Гончарука

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал сделать заседания правительства открытыми для журналистов. Об этом сообщила в Facebook депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"В ответ на обращение депутатов от "ЕС" о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях, премьер Денис Шмыгаль пообещал открыть заседание КМУ для журналистов", – написала она.

Кроме того, на сегодняшнем закрытом заседании правительство назначило председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Васильченко Юрия, а представителем правительства в парламенте назначен Василий Мокан. Отметим, что накануне Елена Шуляк подала в отставку с должности представителя Кабмина в Раде.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября еще правительством Гончарука было принято решение, что заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства проводили пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании.

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В то же время большинство украинцев хотят иметь возможность наблюдать за ходом принятия решений. Центр Разумкова обнародовал результаты соцопроса об открытости заседаний правительства.

Напомним, что впервые открытые заседания Кабмина начали проводить с февраля 2016 года. Подробней в сюжете:

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правительство заседание виктория сюмар Кабинет министров

Источник: Сегодня

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