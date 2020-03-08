Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата

Новый министр финансов Игорь Уманский рассказал, что на своей должности будет зарабатывать несколько десятков тысяч гривен.
Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Укринформ".
После недавних скандалов с огромными зарплатами и надбавками топ-чиновникам, новому министру в ходе одного из ток-шоу задали вопрос, какая у него будет зарплата.
"Это будет около 40 тысяч гривен", – сказал Уманский.
Напомним, что Уманский, как и остальной состав Кабмина, был назначен министром финансов 4 марта на внеочередном заседании парламента. Политолог Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что среди назначенных министров есть достаточно неплохие профессионалы, имеющие заслуги в прошлом. В частности он отметил и Игоря Уманского. Также эксперт считает, что новый Кабмин подбирается под решение определенных задач.
В свою очередь сам министр финансов уже собирается встретиться с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества. В Минфине уверены, что новая программа МВФ для Украины является важной для поддержания финансовой стабильности.
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