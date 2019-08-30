Гражданский министр обороны: что известно об Андрее Загороднюке

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Новым министром обороны стал Андрей Загороднюк. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 314 депутатов.

Член наблюдательного совета "Укроборонпрома" и внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского родился 5 декабря 1977 года в Киеве. Сын Павла Загороднюка – владельца компании Nadra Group, которая занимается производством оборудования для бурения, и советника бывшего премьера Николая Азарова. Википедия называет Андрея Загороднюка "нефтяником в третьем поколении".

Получил юридическое образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, в Университете Уорвик и в Оксфордском университете. Совладелец финансовой компании и владелец фирмы по производству буровых установок. В 2014 году будущий министр присоединился к волонтерскому движению, помогая армии оборудованием и техникой.

После того, как президент лично представил сотрудникам Министерства обороны нового главу ведомства, Андрей Загороднюк рассказал, чем будет заниматься на одной из самых главных должностей в правительстве. Кроме прочего, он обещал "не учить военных воевать" и "не конкурировать с Генштабом насчет того, кто из них военных, а кто гражданский".

"Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", – добавил Загороднюк.

Кроме того, он сказал, что новые власти собираются внедрять гражданское управление Вооруженными силами и озвучил три главных приоритета нового руководства ведомства: забота о военнослужащих, "настоящий" переход на стандарты НАТО и "безжалостная" борьба с коррупцией.

"Хотя, давайте отдадим должное Министерству обороны, Генеральному штабу и всем силам обороны, большая работа по переходу к стандартам НАТО уже была проведена, но она только началась", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

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