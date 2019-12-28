Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео

В Украине надеются на обмен 200 человек, однако у сепаратистов – своя «формула»

/ Фото: Сегодня

Около суток осталось до анонсированного СМИ последнего в 2019 году обмена пленными , которые удерживаются на подконтрольной Украине территории, а так же в тюрьмах ОРДЛО и в России.

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Если не произойдет ничего непредвиденного, обмен состоится в воскресенье, 29 декабря, в районе Горловки Донецкой области. Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек .

Пока стороны проводят последние приготовления, сайт "Сегодня" решил напомнить, что происходило накануне обмена и какие знаковые заявление были сделаны к этому моменту :

28 декабря

13:12 Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство потерпевших по делу пяти экс-"беркутовцев" и их адвокатов об отводе новоназначенных прокуроров. Суд считает, что потерпевшие и их защитники не предоставили доказательств предвзятости новых прокуроров.

12:19 Фрунзенский райсуд Харькова на заседании в субботу, 28 декабря, огласил приговор для Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, обвиняемых в организации теракта возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года, сообщает "UA: Харків".

Всех троих признали виновными и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим. Суд решил, что их вина полностью доказана, а непризнание вины назвал голословным.

Заседание суда проходило в формате видеоконференции / Фото: suspilne.media

В то же время, Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова отпустили из-под стражи под личное обязательство.

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А тем временем здание суда пикетировали родственники погибших и раненых при теракте с требованием не отдавать террористов на обмен.

suspilne.media

11:43 Новая группа из трех прокуроров на судебном процессе по делу бывших сотрудников спецназа МВД Украины "Беркут", обвиняемых в стрельбе на "майдане" в 2014 году, заменила прежнюю команду стороны обвинения. Решение об этом в субботу приняла судья Апелляционного суда Маргарита Васильева.

Экс-сотрудников спецназа в случае освобождения могут передать сепаратистам Донбасса в рамках договоренностей об обмене удерживаемых лиц.

11:22 Представитель т.наз. "Донецкой народной республики" в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Дарья Морозова заявила, что в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных" сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

В то же время Объединение родственников политзаключенных Кремля составило свой список политзаключенных, подлежащих обмену, в который включены 93 человека.

В тренде Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал эксклюзивное интервью "Сегодня": видео

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facebook.com/romabra

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Среди ожидающих обмена – две жительницы Кропивницкого Юлия Коринькова и Екатерина Глондарь. Их мужья – спецназовцы, попавшие в плен под Дебальцево . Спецназовцы Сергей Глондарь и Александр Кориньков в феврале 2015 года выводили колонны украинской армии из Дебальцево, и попали во вражескую засаду.

Красногвардейский райсуд Днепра освободил из-под стражи обвиняемых в госизмене Дарью Мастикашеву и Александра Каратая . В 2017 году под предлогом работы на строительных объектах они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в обмен не будут включены крымские политзаключенные . Он напомнил, что из общего количества задержанных крымских татар несколько человек получили незаконные большие тюремные сроки.

По его словам, в списке подлежащих обмену не будет ни одного из более 65 политзаключенных крымских татар.

"Не окажутся на свободе ни один из крымских политзаключенных – этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением "суда" в свободе передвижения мэтра крымской журналистики Николая Семены", – сообщил политик на своей странице в Facebook.

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Выяснилось, что Россия хочет включить в списки на обмен обвиняемых в теракте в Харькове , во время которого погибли четыре человека и девять получили ранения.

Прокурор Владимир Лымарь просил суд признать трех обвиняемых — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова – виновными в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году и приговорить их к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем он просил до вступления приговора в силу изменить обвиняемым меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство из-за возможного обмена.

Стало известно, что к обмену готовят Николая Бутрименко , отбывающего наказание за гибель двух групп бойцов 3-го полка спецназа ВСУ 29 июля 2014 года. Именно он донес командованию боевиков т.наз. "ДНР" о пребывании на окраине села Латышево украинских военных. После чего усиленной мобильной группой террористов были убиты восемь и взяты в плен семеро кировоградских спецназовцев.

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