Новый обмен пленными и "формула Штайнмайера": что обсуждали на заседании ТКГ по Донбассу

22 апреля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Политическая рабочая группа рассмотрела аспекты, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями", – говорится в комментарии спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.
По ее словам, обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил и средств сторон.
Участники встречи также обменялись информацией о ходе выполнения своих обновленных планов противоминной деятельности. Разминирование проводится на контрольно-пропускных пунктах и в их окрестностях, а также вдоль часто используемых дорог, на кладбищах, вблизи школ и других гражданских объектов.
"Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсудила вопрос о подготовке следующего возможного обмена удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, в соответствии с формулой "всех установленных на всех установленных", – добавила Грау.
По ее словам, участники заседания также пришли к общему пониманию "дорожной карты" по одновременному открытию двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области.
Экономическая рабочая группа сосредоточила внимание на текущих проблемах водоснабжения через линию соприкосновения в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.
Украинская сторона на заседании ТКГ 22 апреля в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
"В гуманитарной группе продолжается работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения", – сообщила пресс-служба ОП.
Помимо этого, украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы с РФ на Донбассе.
Напомним, ранее вице-премьер–министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал сайту "Сегодня", почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными .
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