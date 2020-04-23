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  1. Новости политики

Новый обмен пленными и "формула Штайнмайера": что обсуждали на заседании ТКГ по Донбассу

23 апреля, 00:29

Елена Кузьмич

Обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил

22 апреля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Политическая рабочая группа рассмотрела аспекты, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями", – говорится в комментарии спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.

По ее словам, обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил и средств сторон.

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Участники встречи также обменялись информацией о ходе выполнения своих обновленных планов противоминной деятельности. Разминирование проводится на контрольно-пропускных пунктах и в их окрестностях, а также вдоль часто используемых дорог, на кладбищах, вблизи школ и других гражданских объектов.

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсудила вопрос о подготовке следующего возможного обмена удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, в соответствии с формулой "всех установленных на всех установленных", – добавила Грау.

По ее словам, участники заседания также пришли к общему пониманию "дорожной карты" по одновременному открытию двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области.

Экономическая рабочая группа сосредоточила внимание на текущих проблемах водоснабжения через линию соприкосновения в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

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Фото из открытых источников

Украинская сторона на заседании ТКГ 22 апреля в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

"В гуманитарной группе продолжается работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения", – сообщила пресс-служба ОП.

Помимо этого, украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы с РФ на Донбассе.

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Напомним, ранее вице-премьер–министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал сайту "Сегодня", почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными .

Алексей Резников Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обмен пленными ТКГ формула Штайнмайера

Источник: Интерфакс-Украина

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