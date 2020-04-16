Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности

Киев предлагал обмен «всех на всех», однако у Донецка и Луганска было другое мнение

Накануне православной Пасхи Киев и боевики т.наз. "Л/ДНР" провели новый обмен пленными. Украина вернула из плена около двух десятков своих граждан – мужчин и одной женщины – оказавшихся на оккупированной территории и обвиненных в госизмене, создании незаконной организации, подрывах, терроризме и диверсиях, хранении и изготовлении оружия.

Сайт "Сегодня" ведет текстовую трансляцию события и рассказывает, что происходило накануне и в ходе обмена, публикует фото и видео события:

16 апреля

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10:14 Освобожденные из тюрем боевиков украинцы будут направлены на обязательную обсервацию. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

10:10 Этап обмена в Донецкой области завершен. Девять человек уже дома. Еще 10 человек должны вернуться с неподконтрольной территории Луганщины.

Видео: youtube

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Первое фото освобожденных.

В целях безопасности Офис Президента не будет сообщать, куда повезут на обсервацию освобожденных пленных. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

09:25Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.Учитывая карантинные ограничения, которые пока действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

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Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

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09:00Первый в 2020 году обмен пленными между "Украиной и "Л/ДНР" начался под Горловкой в районе КПП "Майорск". Об этом в четверг заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

"В районе пропускного пункта "Майорск" началась процедура обмена между Киевом и Донецком. Подготовка к обмену обсуждалась в рамках контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию", – сказал он.

Ранее министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал: "Речь идет о десятках людей, точно больше десяти, в этом перечне есть мужчины и женщины, в этом перечне и гражданские, и военные. Все они граждане Украины".

По его словам, боевикам передали "тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила Российская Федерация, которых было принято решение отдать".

Напомним, решение об обмене было принято на встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019-го в Париже. Первый этап обмена состоялся 29 декабря, второй – был окончательно согласован 14 апреля участниками гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина передала список из более 200 лиц для обмена пленными.

В ответ т.наз. "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова назвала имена восьми украинцев, которых Донецк готов был отдать:

Алакоз Александр Федорович;

Гриненко Николай Николаевич;

Илюхин Николай Викторович;

Карась Владимир Владимирович;

Костев Евгений Игоревич;

Помеляйко Александр Владимирович;

Садовский Александр Петрович;

Шайдов Виктор Анатольевич.

А т.наз. "омбудсмен ЛНР" Ольга Кобцева назвала свой список из 11 удерживаемых лиц:

Желдак В. А.;

Можаев В. В.;

Мироныч С. В.;

Полозов Н. Н.;

Попова А. А.;

Русинов С.В.;

Сливка И. Д.;

Сливка А. Д.;

Табачный А. Е.;

Штиль А. П.;

Яковенко А. А.

При этом не исключалось, что список лиц на обмен может быть изменен:

В представительстве президента Украины в АР Крым обещали, что в апрельский этап освобождения будут включены крымские заложники Кремля.

Однако нардеп, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться возвращаться, если узнают, что их меняют на бандитов.

Также напомним, что 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорск" (под Горловкой) в Донецкой области состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шестеро украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Около 50 осужденных, которые отказались от обмена или возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, остались за решеткой. Читайте все подробности с фото и видео об обмене пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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