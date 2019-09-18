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Новый переговорщик Украины по Донбассу: кто такой Алексей Резников

18 сентября, 17:27

Резников сменил в подгруппе ТКГ Романа Безсмертного, который недавно был уволен

Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Сегодня президент Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Сам же он имеет мощную юридическую базу и опыт чиновника Киевского горадминистрации.

Алексей Резников 1966 года рождения признан одним из 30 самых успешных юристов Украины. Закончил Львовский национальный университет им. И. Франко, магистр права. Он представлял интересы клиентов в Верховном Суде Украины, Высшем хозяйственном суде Украины, Высшем административном суде Украины, а также в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Политическая карьера

В 2008-2014 годах был депутатом Киевского городского совета VI созыва и членом комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

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С июня 2014 года по декабрь 2015-го занимал должность заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета. С 2015 года занимался следующими сферами деятельности:

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  • председатель украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы;
  • заместитель председателя Антикоррупционного совета при Киевском городском голове;
  • член совета социального проекта совместного действия "Сделаем вместе";
  • член Целевой команды реформ по децентрализации, местного самоуправления и региональной политики при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

С апреля 2016 года по 2018-й был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. Занимался осуществлением полномочий КГГА по вопросам реализации государственной политики в сферах развития местного самоуправления, внутренней политики, международных отношений, туризма, рекламы, охраны культурного наследия, образования, культуры, социальной защиты, молодежи и спорта, отвечает за проведение реформ в сферах децентрализации, местного самоуправления.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз должность переговорщика в политической подгруппе занимал роман Безсмертный, которого Зеленский уволил 13 августа, подписав указ. Сам он раскритиковал президента, отметив, что узнал об освобождении от обязанностей из интернета и СМИ – ровно так же, как и о своем назначении. Позже Безсмертный объяснил, в чем видит причину его увольнения из ТКГ. Он отметил, что виной всему – его публичная позиция, ведь он считал, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна была приостановить участие в минском процессе до встречи в "нормандском формате".

У Зеленского прокомментировали увольнение Безсмертного. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что его отстранение связано с формированием представителем Украины в ТГК Леонидом Кучмой "эффективной команды" для переговоров в Минске.

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адвокат резников ТКГ

Источник: Сегодня

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