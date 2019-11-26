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Новый посол Канады прибыла в Украину

26 ноября, 20:19

Лариса Галадза вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару

/ Фото: МИД Украины

Новоназначенный посол Канады Лариса Галадза прибыла в Украину.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от нового канадского посла.

Боднар и Галадза обсудили приоритетные вопросы дальнейшего углубления украинско-канадского особого партнерства.

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Также отдельное внимание было уделено ситуации в связи с российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействия с украинской диаспорой, а также развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.

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Как сообщалось, Галадза была назначена послом Канады в Украине в начале ноября. Она сменила Романа Ващука, который представлял Канаду в Украине с 2014 года.

Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году – степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете. После обучения в 1996 году начала работать в Министерстве национальной обороны Канады. В 2016 году Галадза стала гендиректором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады.

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Канада посол МИД Украины боднар верительная грамота

Источник: Сегодня

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