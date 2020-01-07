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Новый посол Украины в США вручил верительные грамоты Трампу – СМИ

7 января, 02:26

Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома

Владимир Ельченко. Фото: facebook.com/UKRinUN

Владимир Ельченко. Фото: facebook.com/UKRinUN

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Таким образом, Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

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На официальном сайте Офиса президента Украины информация об этом пока отсутствует.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря 2019 года уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два, а той и три государства.

В свою очередь Валерий Чалый, который был послом США, прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами и государствами.

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США посол Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп Ельченко Валерий Чалый

Источник: Голос Америки

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