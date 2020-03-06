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Новый премьер назвал наибольший вызов для Украины

6 марта, 00:07

Елена Кузьмич

"Мы употребляем необходимые меры, имеем видение, как двигаться в этом направлении», - сказал Шмыгаль

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наибольшим вызовом на сегодня для Украины является распространение коронавируса.

"Проблема номер один – это, конечно, коронавирус, который распространяется по Европе и зафиксирован в Украине", – сказал Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что новое правительство достойно встретит "вызовы".

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"Мы употребляем необходимые меры, имеем видение, как двигаться в этом направлении", – добавил он.

Заметим, что в Черновицкой области объявили карантин из-за коронавируса.

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Ранее глава Черновицкой ОГА признал, что в области зафиксировали случаи, "когда люди чувствуют симптомы заболевания и боятся обращаться к врачам, потому что, если это станет известным, у них могут быть негативные последствия со стороны соседей".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в инфекционной больнице Черновцов находятся пять человек, которых проверяют на коронавирус после возвращения из путешествий по Европе.

Ранее в Минздраве предупредили, что будут вводиться ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрываться школы.

Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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проблема вызов коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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