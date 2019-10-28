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"Новый президент России": Трамп перепутал должность Зеленского (видео)

28 октября, 19:38

Глава Белого дома оговорился, упоминая украинского президента

Не прошло и двух недель, как президент Дональд Трамп оконфузился с "тысячелетними" отношениями США и Италии, как с хозяином Белого дома произошел новый курьез.

Инцидент случился в эфире телеканала Fox News на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд 28 октября, когда Трамп оговорился и назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "новым российским президентом".

"Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что не думали, что я опубликую этот разговор … Более того, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. На него вообще не было давления", – заявил американский лидер.

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Очевидно, случившееся является не более, чем оговоркой, поскольку в этом разговоре же президент трижды упоминал "хороший разговор с украинским президентом".

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Нардеп Александр Дубинский во время прохождения теста на полиграфе в прямом эфире. Фото: Скриншот

Стоит отметить, что это далеко не первая оговорка Дональда Трампа в именах высокопоставленных иностранных лидеров. Так, в июне он назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза "Принцем Китов", перепутав Prince of Wales с Whales.

Кроме того, несколько месяцев назад американского лидера подложили на незнании истории – выступая на политическом мероприятии в штате Огайо, он заявил, что Советский Союз был переименован в Россию, а не распался на 15 независимых республик.

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курьез конфуз Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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