Новый скандал в Минздраве: топ-чиновница обвинила Скалецкую во лжи и увольняется

Гендиректор по стратегическому планированию и евроинтеграции Ирина Литовченко покинет свою должность до конца года

Ирина Литовченко / Фото: Минздрав

Вслед за главой Национальной службы здоровья Олегом Петренко Минздрав решила покинуть и генеральный директор по вопросам стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

Она уйдет из министерства до конца года. О причинах такого решения она сообщила на своей странице в Facebook, заявив, что новое руководство Минздрава "перешло границу", установленную Литовченко.

"В обед почти государственный МЗ (документы на ее назначение без испытательного срока уже направлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (это одно из государственных предприятий МОЗ) и сказала, что у них есть 5 минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущую политическую команду – новости, фотографии, видео – абсолютно все", – пишет Литовченко.

О соответствующем поручении она узнала из корпоративного канала в мессенджере.

Кроме того, по ее словам, в первые недели работы министра Зоряны Скалецкой она была вынуждена переписывать все протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не упоминалось имя экс-главы Минздрава Уляны Супрун "потому что Зоряна нервничает".

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После того, как распоряжение министра было выполнено, поступило распоряжение объяснить случившееся техническими сбоями.

"Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице и расскажу правду", – пишет чиновница.

На этом фоне она добавила, что "работать с тем, кто заставляет тебя врать стране – это унижение собственного достоинства и профессионализма".

"К концу года я покину министерство вместе с практически всей своей командой. Они так же не могут больше терпеть постоянные унижения и неадекватность того, что здесь происходит. При этом они останутся в реформах и будут развивать государство в других госорганах, где будут ценить их профессионализм, ответственность и инициативность", – резюмировала она.

Напоследок чиновница выразила надежду на то, что у нее "будет возможность вернуться и сделать те изменения, которых заслуживает народ Украины".

Напомним, что это уже не первый скандал в здравоохранительном ведомстве после смены руководства. В сентябре сотрудники министерства заявили, что действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, а недовольным предлагают увольняться "по-хорошему".

В свою очередь, ранее сама Скалецкая заявила об ошибках предыдущей команды.

О причинах увольнения Нацслужбы здоровья Олега Петренко смотрите в видеосюжете:

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