Новый состав Еврокомиссии: Зеленский сделал заявление

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением на пост председателя Европейской комиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым главой Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой над амбициозными целями отношений "Украина-ЕС", чтобы сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей!" – написал Зеленский.

Видео: Reuters

Напомним, Европейский парламент 27 ноября утвердил состав новой Еврокомиссии во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.

Реклама

Читайте также: Новое руководство ЕС и Украина: чего нам ждать от новых евролидеров

За два дня до этого новый состав Европейской комиссии был утвержден Советом ЕС.

В тренде Украина выполнила все условия для саммита Нормандской четверки – СНБО

К работе следующие 25 еврокомиссаров приступят с 1 декабря и будут работать до 31 октября 2024 года.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Стоит отметить, что в связи с Brexit Великобритания не отправляла своих кандидатов в еврокомиссары.

Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на должности президента Европейской комиссии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама