Новый состав Еврокомиссии: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением на пост председателя Европейской комиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество. Об этом он написал в Twitter.
"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым главой Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой над амбициозными целями отношений "Украина-ЕС", чтобы сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей!" – написал Зеленский.
Напомним, Европейский парламент 27 ноября утвердил состав новой Еврокомиссии во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.
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За два дня до этого новый состав Европейской комиссии был утвержден Советом ЕС.
К работе следующие 25 еврокомиссаров приступят с 1 декабря и будут работать до 31 октября 2024 года.
Стоит отметить, что в связи с Brexit Великобритания не отправляла своих кандидатов в еврокомиссары.
Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на должности президента Европейской комиссии.
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