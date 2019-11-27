Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

Новый состав Еврокомиссии: Зеленский сделал заявление

27 ноября, 20:08

Президент поздравил Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым главой Европейской комиссии

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением на пост председателя Европейской комиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым главой Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой над амбициозными целями отношений "Украина-ЕС", чтобы сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей!" – написал Зеленский.

Видео: Reuters

Напомним, Европейский парламент 27 ноября утвердил состав новой Еврокомиссии во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.

Реклама

Читайте также: Новое руководство ЕС и Украина: чего нам ждать от новых евролидеров

За два дня до этого новый состав Европейской комиссии был утвержден Советом ЕС.

В тренде
Украина выполнила все условия для саммита Нормандской четверки – СНБО

К работе следующие 25 еврокомиссаров приступят с 1 декабря и будут работать до 31 октября 2024 года.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Стоит отметить, что в связи с Brexit Великобритания не отправляла своих кандидатов в еврокомиссары.

Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на должности президента Европейской комиссии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Еврокомиссия Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным
Зеленский рассказал, о чем говорил с ПутинымПолитика
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный Крым
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный КрымКрым
После разговора с Зеленским Путин вызвал в Кремль главу
После разговора с Зеленским Путин вызвал в Кремль главу "Газпрома"Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед: появились фото
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед: появились фотоПолитика
Зеленский прибыл в Эстонию: как встречают президента (видео)
Зеленский прибыл в Эстонию: как встречают президента (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...