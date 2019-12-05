Новый вице-президент Еврокомиссии напомнил: Крым – это Украина

Жозеп Борелль выразил свою поддержку Украине на встрече с министром иностранных дел Вадимом Пристайко

Жозеп Боррель и Вадим Пристайко. Фото: пресс-служба Европейской службы внешних действий

Несмотря на кадровые перестановки в Европейской комиссии, поддержка Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной.

В этом украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко заверил преемник Федерики Могерини на должности высокого представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Борелль.

Как сообщили в пресс-службе Европейской службы внешних действий, их встреча состоялась на полях 26-го министерского совета ОБСЕ, заседание которого проходит 5 декабря в Братиславе.

"Высокий представитель подчеркнул, что Украина предприняла долгожданные шаги по выполнению Минских соглашений. Он выразил надежду, что предстоящий саммит в "нормандском формате" пройдет в конструктивной атмосфере и проложит путь к устойчивому и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в опубликованном заявлении ведомства.

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Боррель также "подтвердил неизменную поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины, а также продолжающееся непризнание незаконной аннексии Крымского полуострова Россией".

Также отмечается, что 28 января в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, на котором оценят прогресс с выполнением Соглашения об ассоциации и другим реформам, а также ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыме.

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Украину на заседании будет представлять премьер-министр Алексей Гончарук.

Встреча двух дипломатов в Братиславе стала первой после того, как 2 декабря Боррель приступил к обязанностям главы европейской дипломатии.

Напомним, что в июле в Киеве состоялся 21-ый саммит Украина-ЕС, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский и руководство Европейского союза.

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