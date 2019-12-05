Новый вице-президент Еврокомиссии оконфузился с войной на Донбассе (видео)

Жозеп Боррель считает, что конфликт происходит на севере, а не на востоке Украины

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Главной причиной конфликта в Украине является агрессия России – аннексия Крыма и поддержка боевиков на Донбассе.

Об этом преемник Федерики Могерини на должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил на заседании 26-го министерского совета ОБСЕ.

При этом не обошлось без курьеза – он перепутал украинский регион, в котором идут военные действия, сказав "север" вместо "востока".

"Я считаю, нас ждет позитивное развитие событий в Украине. Предстоящий саммит Нормандской четверки несет надежду в результате диалога, но, в то же время, суть конфликта остается – нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на Севере Украине", – сказал новый глава европейской дипломатии 5 декабря в Братиславе.

Также в своей речи он указал на важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и напомнил о ее роли для мирного урегулирования в Украине.

Напомним, что также в этот день Боррель встретился в словакской столице с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, которого заверил в неизменности поддержки Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Украины, несмотря на кадровые перестановки в Еврокомиссии.

В октябре предшественница Борреля, Федерика Могерини, приняла участие в проходивших в Европарламенте обсуждениях конфликта на Донбассе, заявив, что "формула Штайнмаера" принесет мир на восток Украины, а также рассказала, почему внимание ЕС к Украине не ослабло за пять лет.

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