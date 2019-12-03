Новый закон об особом статусе Донбасса принимать не будут

Украина не допустит проведение выборов на оккупированных территориях, пока не будет контролировать границу

Реклама

В силу многих причин, наверное, придется подойти к продолжению действия нынешнего закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО или какой-то его доработки по результатам встречи лидеров Нормандского формата, до которой осталось, фактически, неделя.

Об этом на соответствующий вопрос корреспондента сайта "Сегодня" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответил в кулуарах конференции NATO Engages, которая проходит в рамках юбилейной встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне.

При этом, по его словам, красные линии, которые Украина ни в коем случае не перейдет на встрече в Париже, уже не раз озвучивались.

"Для нас красные линии – изменения в Конституцию, мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты, граница должна быть украинской, нельзя проводить выборы, когда там пребывают вооруженные люди и незаконные формированиях и т.д. Об этих красных линиях президент уже не один раз сказал, ничего у нас не изменилось", – сказал Вадим Пристайко.

На вопрос о том, будет ли Украина обсуждать возможное изменение очередности выполнения пунктов Минских договоренностей, о чем заявил Владимир Зеленский, министр иностранных дел объяснил, что вопрос здесь больше всего стоит в границе.

"Вы знаете, что согласно тому перечню, который приведен в заключительной части Минских договоренностей, граница прописана внизу. И давно идет дискуссия, уже много лет, хронологический ли это порядок, или просто перечень тех мер, которые должны быть озвучены. Недавно в одном из эфиров президент Порошенко, который это все согласовывал, сказал, что нет, не имелось в виду, что это хронологический порядок. Мы хотим расчистить, наконец, этот вопрос и президент Зеленский хочет все-таки прояснить, какое соотношение между проведением выборов, которые должны привести к власти какую-то теперешнюю власть на этих территориях, и получение Украиной доступа к границе. Мы считаем, что невозможно проводить выборы, пока Украина не контролирует границу. Можно обсуждать, какая существует степень компромисса. К примеру, Украина вместе с миссией ОБСЕ – разные варианты могут быть. Но, все равно, контроль за границей должен быть", – подытожил Вадим Пристайко.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что после встречи лидеров Нормандской четверки 9 декабря у парламентариев будет 11 дней, чтобы проголосовать за новый закон о статусе Донбасса.

Кроме того, на тот момент еще представитель правительства в Верховной Раде Ирины Верещук также заявляла в интервью "Сегодня", что в Офисе президента разрабатывается проект закона об особом статусе Донбасса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама