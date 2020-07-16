Нужен ли закон о русском языке в школе: что говорят "слуги народа"

Парламент может рассмотреть документ 17 июля, но единой позиции во фракции нет

Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции относительно законопроекта №2362 об обучении на русском языке в школах до 2023 года, который предлагает принять "слуга" Максим Бужанский. Рассмотрение законопроекта в сессионном зале назначено на 17 июля.

Реклама

По мнению заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, Верховная Рада, вероятно, не успеет рассмотреть этот законопроект.

"Думаю, что к нему (законопроекту Бужанского. – Ред.) вряд ли дойдет очередь по голосованию, он осенью уже не будет актуален, то есть его не будет смысла выносить на рассмотрение четвертой сессии парламента. Если все же он будет проголосован, то у меня ощущение, что будет много голосов, чтобы его отклонить большинством голосов в зале", - сказала Кравчук в комментарии "Цензор".

Нардеп из той же фракции Ирина Верещук считает, что законопроект необходимо отозвать.

Читайте также: В центре Киева протестуют из-за скандального закона о русском языке в школах (фото, видео)

Реклама

"У нас есть статья 10 Конституции, где четко прописано, что государственным языком в Украине является украинский. Также там говорится о том, как должен защищаться и русский язык, и язык других нацменьшинств, которые есть в Украине", – напомнила она.

Депутат отметила, что в Украине нет закона о нацменьшинствах, а когда принимался закон об украинском языке, не было продумано, что для баланса нужно было бы принимать закон о языках нацменьшинств, передает УНН.

Председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, напротив, считает, что законопроект нужно выносить на рассмотрение парламента.

В тренде Комитет одобрил: Рада готова рассмотреть назначение нового главы НБУ

"Это политический вопрос: он не об образовании, не о науке... Пусть зал Рады раз и навсегда скажет свое веское слово", – сказал Потураев, передает "Интерфакс-Украина".

При этом, по его словам, проблемы с тем, что граждане в восточных регионах Украины получают образование на украинском языке, нет. Более того, Потураев считает, что законопроект Бужанского лишает детей возможности полноценно овладеть государственным языком.

Реклама

"Слуга" Данил Гетманцев, в свою очередь, выступает за принятие закона Бужанского.

"Я считаю, что тот законопроект, который стоит в повестке дня на этой неделе, абсолютно обоснованный, и я его полностью поддерживаю", – сказал он, передает "Цензор".

Еще один нардеп из этой фракции, Евгений Брагар, который ранее оскандалился своим предложением пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, также выступил в поддержку законопроекта №2362, потому что он "последовательно защищает языковое многообразие в Украине". Однако Брагар признал, что во фракции нет единства по этому вопросу и закон вряд ли пройдет.

"Внутри фракции установлено свободное голосование по этому поводу, поэтому у меня нет никаких иллюзий относительно вероятности принятия этого законопроекта", - написал он в Facebook.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности должен функционировать государственный язык, а госчиновники, в том числе депутаты, должны обязательно им владеть. С 1 сентября 2020 года закон ликвидирует в Украине обучение на языках национальных меньшинств и предоставляет это право лишь коренным народам. Этот статус в Украине имеют только крымские татары.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама