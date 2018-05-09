Нужен не Донбасс: Геращенко назвала главную цель Путина

Президент России Владимир Путин намерен дестабилизировать ситуацию в Украине и Европе. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в ходе дискуссии в Лондонском Королевском институте международных отношений Chatham House.

"Путину не нужен Донбасс, а дестабилизация всей Украины и, следовательно, Европы, в том числе через вмешательство в будущие президентские и парламентские выборы в Украине", – цитирует Геращенко сообщает украинское посольство в Великобритании в Twiiter.

Напомним, ранее Геращенко заявляла, что планы Путина по Украине не ограничиваются Донбассом и Крымом. Он хочет контролировать всю страну через лояльную ему украинскую власть, на появление которой в Кремле рассчитывают после выборов в Украине.

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак высказывался в таком же духе. Он считает, что для Путина Донбасс не является главной целью, так как Кремль намерен без вооруженного противостояния захватить Украину.